İdlib'e beton blok sevkiyatı

Türkiye ve Rusya'nın, silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için anlaştığı İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 12 gözlem noktasının daha da güçledirilmesi için bölgeye 12 tonluk beton bloklar sevk edildi.