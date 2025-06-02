İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu
İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük toplu taşıma kurumu İETT, kaybolan 2 ve 6 yaşındaki kardeşleri ailesine kavuşturdu.
Başakşehir İlçesi’nde yaşayan, otobüs ve metro araçlarına büyük ilgi duyan Ertaş ailesinin 6 yaşındaki oğlu Ali Kemal, 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf’ı da yanına alarak ailesinden habersiz olarak evden dışarı çıktı.
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Bir süre trafiği ve yoldan geçen otobüsleri izleyen iki kardeş, ardından durakta gördükleri İETT’nin 78G Başakşehir - Fenertepe Otobüsüne bindiler.
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Çocukların yalnız olduğunu ve yanlarında ailesi olmadığını farkeden İETT Kaptanı Kamuran Gümüşten, durumu hemen İETT Filo Yönetim Merkezi’ne bildirdi ve çocukları son durak olan İETT Peron Amirliğine getirdi.
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İki kardeş burada İETT ekipleri tarafından misafir edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezine’de konu aktarıldı ve çocukların ailelerine ulaşılması için bilgi verildi.
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