  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu

İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu

İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük toplu taşıma kurumu İETT, kaybolan 2 ve 6 yaşındaki kardeşleri ailesine kavuşturdu.

İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu - Resim: 1

Başakşehir İlçesi’nde yaşayan, otobüs ve metro araçlarına büyük ilgi duyan Ertaş ailesinin 6 yaşındaki oğlu Ali Kemal, 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf’ı da yanına alarak ailesinden habersiz olarak evden dışarı çıktı.

1 / 11
İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu - Resim: 2

Bir süre trafiği ve yoldan geçen otobüsleri izleyen iki kardeş, ardından durakta gördükleri İETT’nin 78G Başakşehir - Fenertepe Otobüsüne bindiler.

2 / 11
İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu - Resim: 3

Çocukların yalnız olduğunu ve yanlarında ailesi olmadığını farkeden İETT Kaptanı Kamuran Gümüşten, durumu hemen İETT Filo Yönetim Merkezi’ne bildirdi ve çocukları son durak olan İETT Peron Amirliğine getirdi.

3 / 11
İETT 2 çocuğu ailesine kavuşturdu - Resim: 4

İki kardeş burada İETT ekipleri tarafından misafir edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezine’de konu aktarıldı ve çocukların ailelerine ulaşılması için bilgi verildi.

4 / 11