İETT otobüsü metro inşaatına çarptı

Olay, Kemerburgaz Caddesi'nde 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk-Mecidiyeköy seferini yapan 48 hat numaralı İETT otobüsü, yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.