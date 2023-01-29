İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı

YAKLAŞAMADIK BİRDEN PATLAMA OLDU

Yangın sırasında olayı gören Mehmet Atalay K. ve arkadaşları, "TEM Otoyolu'ndan geliyorduk. Alevleri gördük, yardım amaçlı durduk. Otobüs şoförü burada tek başınaydı. İtfaiye ve polis ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettiler trafiği kapattılar. Yangın sırasında otobüste patlama oldu. Araç önce arka taraftan yanmaya başladı. Yaklaşamadık birden patlama oldu" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)