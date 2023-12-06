İETT otobüsünde pes dedirten olay! Biber gazı sıktı; ortalık karıştı

"O KADAR KALABALIKTI Kİ OTOBÜSTEN İNENLER TEKRAR BİNEMEDİLER"

Görgü tanığı bir vatandaş, "Dün arkadaşlarla içeride çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi. Kaza olduğunu zannettik ve dışarı çıktık. Otobüsten insanlar çıkmaya başladı. O arada herkes gözünü tutuyordu; Olayda iki kadın arasındaki tartışmadan dolayı biri biber gaz sıkıyor. İnsanlar da kapalı alanda olduğu için etkileniyor. Gözleri çok kötü oluyor. Biz de insanlara su vererek yardım etmeye çalıştık. Bir abla baygınlık geçirdi. Başka bir yolcu ise bayılan kadını bizim dükkana getirdi. İlk müdahaleyi yaparken ambulansı aradık diğer biber gazı sıkan arkadaşı da polis ekipleri alıp karakola götürdüler. Baygınlık geçiren bir de yaşlı teyze ve amca vardı, nefes alamıyordu. Yaşlı teyzeyle diğer kadını ambulans hastaneye götürdü. Çoğu kişi de mağdur oldu. O kadar kalabalıktı ki otobüsün içi, tartışma olması da normal. Otobüste iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Otobüsten indiler tekrar binemediler. Bu kadar kalabalık ortamda bunlar normal ama biber gazı sıkılması da yanlış. Astım hastası varmış içeride çocuklar, yaşlılar vardı. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık" dedi.