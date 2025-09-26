İETT'den Neşet Ertaş'a büyük vefa
Türkiye’nin toplu ulaşım kurumu olan İETT, Neşet Ertaş’ın vefatının 13.yıl dönümünde özel bir saygı etkinliği başlattı.
25 metre uzunluğundaki 280 kişilik bir metrobüs aracı ve bir otobüs Neşet Ertaş’ın sözleri ve fotoğrafları ile donatıldı, İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay’da Neşet Ertaş’ın şarkıları çalmaya başladı.
1 / 6
İETT ayrıca bugüne özel mini bir belgesel film de hazırladı.
2 / 6
Usta Sanatçılar; Kubat, Buray, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Zafer Gündoğdu ve Bayram Bilge Tokel gibi isimler de destek verdi.
3 / 6
İETT’nin Neşet Ertaş için özel olarak hazırladığı otobüs, 50P Eminönü – Çırçır Metro Hattında bir yıl boyunca hizmet verecek. Metrobüs aracı da aktif olarak bir yıl boyunca İstanbullular ile buluşmaya devam edecek.
4 / 6