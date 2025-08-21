İETT’den Türkiye’de bir ilk daha

Motor Test Merkezi’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT yöneticileri ve teknik personelinin katılımı ile gerçekleştirildi. Filosundaki 6.786 araçla günde 64 bin farklı sefer ile 1 milyon 400 bin km mesafe kat eden ve yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, işletme ve yatırım faaliyetlerine hızla devam ediyor.