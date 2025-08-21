İETT’den Türkiye’de bir ilk daha
Türkiye’nin en köklü toplu ulaşım kurumu İETT, 2019 yılında başlattığı yeni modernleşme sürecinde bir ilke daha imza attı: Türkiye’deki kamu kurumları arasındaki en modern Motor Test Merkezi kuruldu.
Motor Test Merkezi’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT yöneticileri ve teknik personelinin katılımı ile gerçekleştirildi. Filosundaki 6.786 araçla günde 64 bin farklı sefer ile 1 milyon 400 bin km mesafe kat eden ve yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, işletme ve yatırım faaliyetlerine hızla devam ediyor.
Bu kapsamda bir ilke daha imza atan İETT, İstanbul’daki en büyük garajı olan İkitelli Garajı’nda uluslararası standartlarda Motor Test Merkezi’ni hayata geçirdi.
Türkiye’deki kamu kurumları arasındaki en modern test merkezi sayesinde;
- İETT bünyesinde tamamen yenilenen ve yeniden kullanıma hazır hale getirilen bir motor, herhangi bir otobüse takılmadan önce sanki araç üzerindeymiş ve olası tüm zorlu koşullara maruz kalıyormuş gibi detaylı olarak test edilebiliyor, 50 farklı parametrede test edilebiliyor.
- Test sırasında motorun tüm verileri anlık olarak takip edilebiliyor ve kaydedilebiliyor.