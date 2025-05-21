İETT'ye bilişim alanında ödül

Proje ile; Araçların 360 derece, 24 saat iç ve dış görüntü alabilmesi, NVR entegrasyonu ile Filo Yönetim Merkezi tarafından görüntülere anlık ve geriye dönük olarak ulaşılabilmesi, araç içi ve durakta yolcu sayımı yapılarak anlık yoğunluk bilgilerinin Filo Yönetim Merkezi’ne aktarılarak, imkan dahilinde ek sefer planlanabilmesi, yolcular için yüksek güçte USB Type- C şarj noktaları oluşturulması ve araçtaki tüm teknolojik sistemin ITS BOX (Akıllı Kontrol Kutusu) ile tam entegrasyon ile çalışabilmesi gibi bir dizi teknolojik sistem kazanılmış oldu.