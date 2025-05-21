İETT'ye bilişim alanında ödül
İETT, bilişim dünyasında alanının önemli ödüllerinden biri olan IDC CIO Excellence Awards 2025’da ödüle layık görüldü.
154 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünyanın en büyük ikinci toplu taşıma filosunu işleten ve günde yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, gelişen teknolojileri de yakından takip ediyor ve yolcu güvenliği ve konforunu artırmak için filosuna ekliyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda; İETT filosundaki 1.260 otobüsün teknolojik altyapısı yenilendi ve araçlara birbiri ile entegre çalışan yeni teknolojik sistemler entegre edildi.
Proje ile; Araçların 360 derece, 24 saat iç ve dış görüntü alabilmesi, NVR entegrasyonu ile Filo Yönetim Merkezi tarafından görüntülere anlık ve geriye dönük olarak ulaşılabilmesi, araç içi ve durakta yolcu sayımı yapılarak anlık yoğunluk bilgilerinin Filo Yönetim Merkezi’ne aktarılarak, imkan dahilinde ek sefer planlanabilmesi, yolcular için yüksek güçte USB Type- C şarj noktaları oluşturulması ve araçtaki tüm teknolojik sistemin ITS BOX (Akıllı Kontrol Kutusu) ile tam entegrasyon ile çalışabilmesi gibi bir dizi teknolojik sistem kazanılmış oldu.
İETT’nin hayata geçirdiği bu proje, IDC CIO Excellence Awards 2025 Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik Kategorosinde 3.lük ödülüne layık görüldü.