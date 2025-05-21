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İETT'ye bilişim alanında ödül

İETT, bilişim dünyasında alanının önemli ödüllerinden biri olan IDC CIO Excellence Awards 2025’da ödüle layık görüldü.

İETT'ye bilişim alanında ödül - Resim: 1

154 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünyanın en büyük ikinci toplu taşıma filosunu işleten ve günde yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, gelişen teknolojileri de yakından takip ediyor ve yolcu güvenliği ve konforunu artırmak için filosuna ekliyor.

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İETT'ye bilişim alanında ödül - Resim: 2

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda; İETT filosundaki 1.260 otobüsün teknolojik altyapısı yenilendi ve araçlara birbiri ile entegre çalışan yeni teknolojik sistemler entegre edildi.

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İETT'ye bilişim alanında ödül - Resim: 3

Proje ile; Araçların 360 derece, 24 saat iç ve dış görüntü alabilmesi, NVR entegrasyonu ile Filo Yönetim Merkezi tarafından görüntülere anlık ve geriye dönük olarak ulaşılabilmesi, araç içi ve durakta yolcu sayımı yapılarak anlık yoğunluk bilgilerinin Filo Yönetim Merkezi’ne aktarılarak, imkan dahilinde ek sefer planlanabilmesi, yolcular için yüksek güçte USB Type- C şarj noktaları oluşturulması ve araçtaki tüm teknolojik sistemin ITS BOX (Akıllı Kontrol Kutusu) ile tam entegrasyon ile çalışabilmesi gibi bir dizi teknolojik sistem kazanılmış oldu.

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İETT'ye bilişim alanında ödül - Resim: 4

İETT’nin hayata geçirdiği bu proje, IDC CIO Excellence Awards 2025 Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik Kategorosinde 3.lük ödülüne layık görüldü.

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