İftardan sonra çay, kahve ve sigara içenlerdenseniz eyvah ki ne eyvah!

Sigaranın uyku sağlığını bozan faktörlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, oruç tutan ve iftardan sonra sigara içme sıklığını arttırma eğilimi olanlara uyarıda bulundu. Oruçlu olan vatandaşlara gün boyu idare etmek için yoğun bir şekilde sigara içmeye kalkmamaları yönünde çağrıda bulunan Prof. Dr. Öztürk, "Nikotinin vücutta yarılanma ömrü 90 dakika civarındadır. Nikotin eksikliği 2 saat içerisinde tekrar kendini göstermeye başlar. Olağan akışı içerisinde içebilir ya da bunu fırsat olarak görüp sigara içme alışkanlığın ortadan kaldırmak için bir adım atıp sigara içmeyi azaltabilirler" dedi.