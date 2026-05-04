Iğdır’da arı saldırısı paniği facia getirdi: 5 yaralı var, 400 koyun telef oldu!
Iğdır’da yaylaya götürülen 4 bin başlık koyun sürüsü, yol üzerindeki arı kovanlarının arasından geçerken saldırıya uğradı. Arıların sokmasıyla paniğe kapılan hayvanlar sulama kanalına dökülerek birbirini ezdi. İlk belirlemelere göre 400 koyunun telef olduğu olayda, sürü sahiplerinden 5 kişi de hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Olay, Hakmehmet ve Ağaver köyleri arasındaki mevkide meydana geldi. Çetin Naral’a ait 4 bin küçükbaş hayvandan oluşan sürü, yaylaya gitmek üzereyken yol kenarında bulunan yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeye girdi.
1 / 7
Arıların aniden saldırıya geçmesiyle büyük bir panik yaşayan hayvanlar kontrolsüzce kaçışmaya başladı.
2 / 7
Paniğe kapılan koyun ve kuzular, bölgedeki sulama kanalına ve altındaki boş tahliye kanalına doluştu. Dar alanda üst üste binen hayvanlar birbirini ezerek havasız kaldı.
3 / 7
Yaşanan izdiham sonucunda ilk tespitlere göre 400 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürüyü yönlendirmeye çalışan ve bu sırada arıların hedefi olan 5 kişi ise yaralanarak Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 / 7