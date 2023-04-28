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Iğdır'da meydan kavgası! Polis ateş açtı

Iğdır'da, 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da meydan kavgası! Polis ateş açtı - Resim: 1

Kavga, öğle saatlerinde kahvehanelerin bulunduğu Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

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Iğdır'da meydan kavgası! Polis ateş açtı - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti. Kavgada 5 kişi yaralandı. 

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Iğdır'da meydan kavgası! Polis ateş açtı - Resim: 3

Yaralıların bazıları sandalyede oturarak, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılara müdahale eden yakınları ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. 

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Iğdır'da meydan kavgası! Polis ateş açtı - Resim: 4

Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

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