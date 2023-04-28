Iğdır'da meydan kavgası! Polis ateş açtı
Iğdır'da, 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
Kavga, öğle saatlerinde kahvehanelerin bulunduğu Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
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Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti. Kavgada 5 kişi yaralandı.
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Yaralıların bazıları sandalyede oturarak, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılara müdahale eden yakınları ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı.
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Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)
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