İğrenç itiraf: TikTok fenomeni, kocasının isteği üzerine başka erkeklerle ilişkiye giriyor
Kendisine "Ateşli kadın" ismi takan Rae Nemetsky isimli TikTok kullanıcısı, hayranlarına başka erkeklerle ilişkiye girdiğini kocasının durumdan hoşlandığını itiraf etti.
Kendisini TikTok'ta 'hotwife' olarak tanıtan Rae, kocasının başka erkeklerle ilişkiye girmesini ve ilişki sırasında sesini kaydedip kendisine dinletmesi için yalvardığını söyledi.
1 / 10
Rae, takma adını kocasından gizli bir şekilde başka erkeklerle ilişkiye giren kadın olarak tanımladığını, fakat bunu gizliden yapmadığını tamamen kocasının bilgisi ve rızası dahilinde yaptığını söyledi.
2 / 10
Kocasının bir yıllık yalvarışından sonra başka erkeklerle yatmaya başlayan Rae, ilk önce rahatsızlık duymasına rağmen daha sonra bu durumun kocasını mutlu ettiğini görünce kendisinin de mutlu olmaya başladığını söyledi.
3 / 10
Küçük bir çocuğu olan Rae, bunun aldatmakla hiç alakası olmadığını söylüyor ve eşinin başka birisi ile birlikte olmadığını da ekliyor.
4 / 10