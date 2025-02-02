İğrenç müsilaj bu sefer de Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj Çanakkale Boğazı'nda da etkili olmaya başladı. Çanakkale'de etkili olan müsilaj, dron ile havadan görüntülendi.
Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılından sonra yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj (deniz salyası), Çanakkale Boğazı ve kıyılarında tekrar görülmeye başladı.
Çanakkale Boğazı'nı sarmaya başlayan müsilaj kabusu dron ile görüntülendi.
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, mevcut hava şartlarının devam etmesi halinde 2020 yılında yaşanan müsilaj olayına benzer bir durumun tekrar ortaya çıkabileceğini belirtti.
Müsilajın Marmara bölgesi ve Çanakkale Boğazı'nın büyük bir bölümünün etkileyeceğini de dikkat çeken Büyükateş, müsilajın ekosistem, balıkçılık ve turizm faaliyetleri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağını, balıkçılık sektöründe, balıkçı ağlarının müsilaj ile kaplanması, yetiştiricilik sistemlerinde filtrelerin tıkanması ve midyelerin üzerinin kaplanması gibi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.