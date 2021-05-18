İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Bir erkeğin cep telefonuyla kabin altından görüntü çektiğini fark eden bir kadın, bir süre sonra kabinlerden çıkan A.A. (17) ve Y.H. (17) adlı genç kızlara durumu anlattı ve görüntüleri alan kişiyi gösterdi.