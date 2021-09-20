İğrenç skandal: Erkek hemşire, ilaçla bayılttığı kadınlara tecavüz edip canlı yayın yaptı
Avustralya'da bir erkek hemşire arkadaşça yaklaştığı kadınları evine getirip, içeceklerine uyku ilacı attıktan sonra kadınlara tecavüz edip canlı yayın ile sosyal medyada paylaştı.
Avustralya'da Lode Emmanuel Palle isimli erkek hemşire, tanıştığı kadınlara önce normal arkadaş gibi yaklaştı.
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Kadınların güvenini kazanan Palle, evine davet ettiği kadınların içkisine uyuşturucu madde koyduktan sonra onları uyuttu.
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Sapkın hemşire uykuya dalan kadınlarla cinsel ilişkiye girdi. Bazen de ilişki sırasında kayda aldığı videoları Facebook hesabından yayınlayan Palle, kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği sırada canlı yayın yaptı.
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Hakkında soruşturma açılan Palle'e 20 ay meslekten men cezası verildi.
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