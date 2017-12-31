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  3. 31 Aralık 2017 23:59

İHA'nın objektifinden 2017 yılına damga vuran fotoğraflar

İşte İhlas Haber Ajansı objektifine yansıyan en çarpıcı fotoğraflar...

İHA'nın objektifinden 2017 yılına damga vuran fotoğraflar

BOLU'NUN GÖYNÜK İLÇESİ HİMMETOĞLU KÖYÜNDE KÖMÜR ÇIKARMAK İÇİN KAZILAN ALANDA HEYELAN MEYDANA GELDİ.

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İHA'nın objektifinden 2017 yılına damga vuran fotoğraflar

2017 YILININ İLK SAATLERİNDE İSTANBUL ORTAKÖY'DE BULUNAN REİNA GECE KULÜBÜNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. SALDIRIDA 71 KİŞİ DE YARALANDI.

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İHA'nın objektifinden 2017 yılına damga vuran fotoğraflar

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNDE KAYBOLAN 2 YAŞINDAKİ FERHAT YILDIRIM, 25 SAAT SONRA KAYALIKLARDA SIKIŞMIŞ HALDE BULUNDU. EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU KURTARILAN KÜÇÜK ÇOCUK, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.


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İHA'nın objektifinden 2017 yılına damga vuran fotoğraflar

ESKİ BAŞBAKANLARDAN MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ'IN CENAZE TÖRENİNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI AN.


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