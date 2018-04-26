Ihlara Vadisi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor

Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen ziyaretçiler, ilk olarak vadinin tabanına eşsiz bir manzara eşliğinde 382 basamaktan oluşan merdivenle iniyor. Burada Melendiz Çayı'ndan yükselen su sesiyle karşılanan tarih ve doğa meraklıları, çayın iki yanındaki 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, rengarenk kır çiçekleri ve ağaçlar arasında trekking yapma imkanı buluyor.





