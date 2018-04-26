Ihlara Vadisi eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor
Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, yürüyüş yolları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.
SONBAHAR'DA UZAK DOĞU İLKBAHAR'DA AVRUPA
Yılda yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ihlara Vadisi, sonbahar ve kış mevsiminde genellikle Malezya, Japonya, Çin ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinden, ilkbahar ve yaz döneminde ise Avrupalı, Arap ve Güney Amerikalı turistlerden ilgi görüyor.
Ihlara'ya bireysel veya tur şirketleri aracılığıyla gelen ziyaretçiler, ilk olarak vadinin tabanına eşsiz bir manzara eşliğinde 382 basamaktan oluşan merdivenle iniyor. Burada Melendiz Çayı'ndan yükselen su sesiyle karşılanan tarih ve doğa meraklıları, çayın iki yanındaki 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta, rengarenk kır çiçekleri ve ağaçlar arasında trekking yapma imkanı buluyor.
DOĞASEVERLERİN TERCİHİ
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkez olması dolayısıyla yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastıra merdivenler ile tırmanan ziyaretçiler, yürüyüş sırasında mola yeri olan Belisırma köyünde Melendiz Çayı üzerine kurulan çardaklarda yemek yiyip, çaylarını yudumlayarak yorgunluk atıyor.
Belisırma'da 7 kilometrelik yürüyüşlerini tamamlayan doğaseverler, ister çıkışta onları bekleyen tur otobüsleri ile isterlerse yürüyüş yollarını tercih ederek Selime beldesine giderek, burada Hristiyanlar tarafından yaklaşık 1700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı Selime Katedrali'ni de görebiliyor.