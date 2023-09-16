İhtiyaç, araba ve ev kredisinin faizleri değişti: İşte yeni kredi faiz oranları...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarmasıyla kredi faizleri de tırmanışa geçti.
Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı hamleler sonrası kredi faizleri değişti. Yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizi yüzde 60'a çıkarıldı. Bu süreçte taşıt kredisi faizi yüzde 20'lerden yüzde 46'ya, konut kredisi faizi yüzde 16'dan yüzde 38'e, ticari kredi faizi ise yüzde 14'ten yüzde 40'a çıktı.
Yeni ekonomi yönetimi faizi yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkarırken, bu hamleler kredi faizlerine de yansıdı. İhtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilerde faizler 2 katına çıktı.
4 AYDA 2 KATINA ÇIKTI
Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71'e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Böylece seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, dört ayda iki katına çıkmış oldu.
TAŞIT KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 46
Geçen hafta ortalama taşıt kredisi faizleri de yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46'ya çıktı. Seçim öncesi yüzde 20 seviyelerinde bulunan taşıt kredilerinde faiz 2 kattan fazla artmış oldu.