İhtiyaç, araba ve ev kredisinin faizleri değişti: İşte yeni kredi faiz oranları...

4 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71'e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Böylece seçim öncesi yüzde 30'larda bulunan ihtiyaç kredisi faizleri, dört ayda iki katına çıkmış oldu.