İhtiyaç kredisine alternatif: Nakit avansın faizine indirim geldi

1 KASIM’DAN İTİBAREN DEĞİŞTİ

Bir önceki ay 1,63 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranı 1 Kasım itibariyle 1,50’ye geriledi. Bireysel kredi ile kredi kart kullanım faizi arasında oluşan yüzde 1’lik fark vatandaşlar için nakit avansı daha cazip kıldı. Nakit avanstan 10 bin lira da çekilse, 20 bin lira da çekilse faiz aynı kalırken sadece aylık ödenecek taksit tutarı değişiyor. Bununla birlikte 12 aya kadar taksit ve kolay çekim imkanı da bulunuyor.