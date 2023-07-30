İki aile arasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Türkiye genelinden güpe gündüz silahlı dehşet haberleri gelmeye devam ediyor. Mardin’de 2 aile arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çıkan çatışmada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Barış Parkı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü.
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DHA'nın haberine göre kavgada kimliği belirsiz 6 kişi yaralandı. 2 yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
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Olayda çevredeki işyerleri ve park halindeki araçların camları zarar gördü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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