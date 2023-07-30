İki aile arasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

DHA'nın haberine göre kavgada kimliği belirsiz 6 kişi yaralandı. 2 yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.