İki aile arasındaki silahlı çatışma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 aile arasında yaşanan silahlı çatışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İddiaya göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karakeçili bölgesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

 Silah seslerinin yükseldiği bölgede çevredekiler büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi. Çatışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

