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İki ailenin kavgası mahalleyi karıştırdı

İstanbul Avcılar'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

İki ailenin kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 1

Olay, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İki ailenin kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 2

İki genç kavga sırasında, diğer aileden bir kişinin otomobiline saldırarak camlarını kırdı. Otomobiline zarar verildiğini gören kişi ise eline sopa alarak karşılık vermek isterken iki kadın engel olmaya çalıştı. 

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İki ailenin kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 3

Araca saldıran iki genci anneleri sakinleştirerek uzaklaştırmak istedi. Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. (DHA)

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İki ailenin kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 4
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