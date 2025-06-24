İki ayaklı caniden 4 ayaklı cana sokak ortasında infial yaratan şiddet
Eskişeir'de iş ortağına ait köpeği yere attıktan sonra bir süre boğazını sıkan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin köpeği yere atıp boğazını sıktığı anlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde Z.B., aracından indirdiği köpeği yere attıktan sonra bir süre boğazını sıktı, daha sonra da köpeği alıp yanındaki çocukla yeniden araca binerek uzaklaştı.
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O anlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğe şiddet uygulandığını gören hayvanseverler, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp polise de ihbarda bulundu.
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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Köpeğe şiddet uyguladığı belirtilen Z.B., gözaltına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de köpeği sağlık kontrolünden geçirdi.
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