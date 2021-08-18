İki cinsel organa sahip olan kadından ilginç cinsel ilişki itirafı
İki cinsel organı olan 21 yaşındaki Reiley Davis isimli Tiktok kullancısı kadın, cinsel yaşamıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu.
Genç kadın cinsel ilişki sırasında yaşadığı acıyı, karnından bıçaklanıyormuş gibi olduğunu söyledi.
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Reiley, doktorların iki cinsel organı olduğu için orgazm sırasında kasılmadan kaynaklı acı çektiğini söylediklerini ifade etti.
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Amerika Colorado'da yaşayan Reiley'e doktorlar 16 yaşındayken uterus incelmesi teşhisi koydu. Özellikle adet dönemimde çok acı çekmeye başlayan ve cinsel organında sürekli kızarıklık meydana gelen Reiley'e gittiği hastanede yapılan "pap smear" testi sonrası iki cinsel organının olduğu söylendi.
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Tiktok'ta açıklamalar yapan Reiley, ileride her iki cinsel organından aynı anda iki bebeğe hamile kalabileceğini söyledi.
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