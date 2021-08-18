İki cinsel organa sahip olan kadından ilginç cinsel ilişki itirafı

Amerika Colorado'da yaşayan Reiley'e doktorlar 16 yaşındayken uterus incelmesi teşhisi koydu. Özellikle adet dönemimde çok acı çekmeye başlayan ve cinsel organında sürekli kızarıklık meydana gelen Reiley'e gittiği hastanede yapılan "pap smear" testi sonrası iki cinsel organının olduğu söylendi.