İki çocuk ve anneleri ölmüştü... Gıda zehirlenmesi vakasında yeni şüphe
İstanbul Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği gıda zehirlenmesi iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Polisin otelde yaptığı incelemeler sona ererken, müşteriler otelden tahliye edilirken ailenin kaldığı otel de mühürlendi.
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti.
Fatih'te ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.
İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.