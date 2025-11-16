İki çocuk ve anneleri ölmüştü... Gıda zehirlenmesi vakasında yeni şüphe

Fatih'te ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.