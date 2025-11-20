İki evladımız şehit olmuştu... 4 personelin TSK'dan ilişiği kesildi

Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 7 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu, Menbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 723 (Tel Rıfat: 302/Menbiç 421) kilometreye ulaştığını bildirdi. Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 kişinin yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 794'e ulaştığını kaydetti. Hafta içerisinde engellenen 1685 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 59 bin 30'a ulaştığını bildiren Aktürk, "Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.