İki evladımız şehit olmuştu... 4 personelin TSK'dan ilişiği kesildi
Milli Savunma Bakanlığı İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda sıcak çarpması yüzünden şehit düşen 2 Mehmetçik ile ilgili olarak Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesildiğini 8 personele de disiplin cezaları verildiğini açıkladı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması amacıyla bu yıl 117 bin 237 fidanı yeşil vatana kazandırdıklarını belirtti.
Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; yeşil vatanımızın korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma ve fidan dikimi konusuna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle yaklaşmaya, çevre bilinci kültürü ile hareket ederek doğaya ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.
Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 7 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu, Menbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 723 (Tel Rıfat: 302/Menbiç 421) kilometreye ulaştığını bildirdi. Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 kişinin yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 794'e ulaştığını kaydetti. Hafta içerisinde engellenen 1685 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 59 bin 30'a ulaştığını bildiren Aktürk, "Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.
Tuğamiral Aktürk, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının muhafazasını sağlayacak her türlü uluslararası girişime desteklerini yineleyerek, Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini belirtti. Aktürk, "Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya yönelik katkımız devam edecektir" dedi.