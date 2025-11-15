İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 genç kız, sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Mahallelinin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Raifpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirine saldıran kızları, yanındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı.
Dakikalarca kavga eden kızları araya giren mahalleli güçlükle ayardı. Küfrederek birbirlerini tehdit eden kızlar, olay yerinden uzaklaştırıldı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
