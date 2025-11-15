  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 genç kız, sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Mahallelinin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 1

Raifpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirine saldıran kızları, yanındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. 

1 / 4
İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 2

Dakikalarca kavga eden kızları araya giren mahalleli güçlükle ayardı. Küfrederek birbirlerini tehdit eden kızlar, olay yerinden uzaklaştırıldı. 

2 / 4
İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 3

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

3 / 4
İki genç kızın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı - Resim: 4
4 / 4