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İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada - Resim: 1
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İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada - Resim: 2

Kaza, Ramazan Bayramı'nın son gününde, Halfeti-Rumkale arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde meydana geldi. 

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İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada - Resim: 3

İddiaya göre üzerinde yolcuların olduğu iki tekne gezinti sırasında çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, ön bölümünde hasar olan tekneler turu tamamlamak için yoluna devam etti. 

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İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada - Resim: 4

Kaza sırasında, teknedeki yolculardan birinin, cep telefonuyla bölgenin doğal güzelliklerini kaydederken, kendilerine doğru gelen tekneyi fark edip, bağırarak uyarıda bulunduğu anlar da kameraya yansıdı.

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