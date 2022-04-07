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İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grubun yumruklu, tekmeli kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan Gebze Center AVM'de meydana geldi.

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İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki iki grup henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

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İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü - Resim: 3

Daha da hararetlenen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

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İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü - Resim: 4

İki grubun yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgayı, alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.

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