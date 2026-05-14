İki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce serinlemek için nehre giren 14 yaşındaki M.C., suların kurbanı oldu. Fırat Nehri'nin akıntısına kapılarak kaybolan talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerinden kilometrelerce uzaklaşmadan nehir yüzeyinde bulundu. Olay, geçtiğimiz Salı günü Nizip ilçesi kırsal Belkız Mahallesi iskele mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yaz sıcağından bunalan ve serinlemek için Fırat Nehri’ne giren M.C., bir süre sonra dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının çabası sonuç vermeyince, küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve dalgıç ekipler sevk edilerek geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. İki gün boyunca su altı ve su üstü tarama çalışmaları yürüten ekipler, bu sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarını aldı.