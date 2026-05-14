İki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı!
Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 14 yaşındaki M.C.'den acı haber geldi. 2 gündür aralıksız sürdürülen arama çalışmaları, bu sabah nehir yüzeyinde bulunan cansız bedenle noktalandı. Belkız Mahallesi yakınlarında sudan çıkarılan küçük çocuğun ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki gün önce serinlemek için nehre giren 14 yaşındaki M.C., suların kurbanı oldu. Fırat Nehri'nin akıntısına kapılarak kaybolan talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerinden kilometrelerce uzaklaşmadan nehir yüzeyinde bulundu. Olay, geçtiğimiz Salı günü Nizip ilçesi kırsal Belkız Mahallesi iskele mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yaz sıcağından bunalan ve serinlemek için Fırat Nehri’ne giren M.C., bir süre sonra dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının çabası sonuç vermeyince, küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve dalgıç ekipler sevk edilerek geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. İki gün boyunca su altı ve su üstü tarama çalışmaları yürüten ekipler, bu sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarını aldı.
Dalgıç ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cansız bedenin, 2 gündür kayıp olarak aranan M.C.'ye ait olduğu tespit edildi. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı aile, evlatlarını son yolculuğuna uğurlamak üzere cenazeyi teslim alırken, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ihmal olup olmadığına dair soruşturma başlattı. Yetkililer, özellikle bahar ve yaz aylarında nehirlerdeki ani derinleşme ve güçlü akıntılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.