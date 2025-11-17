İki gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni dere yatağında bulundu
Bolu'da 2 gün önce "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 88 yaşındaki adamın dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İHA
Bolu'da 88 yaşındaki O.D., cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.
Öğleden sonra ekiplerin arama çalışmaları sonuç verdi. Pirahmetler köyünün üst bölgesinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler dere yatağında O.D.'in cansız bedenine ulaştı.
