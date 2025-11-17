İki gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni dere yatağında bulundu

Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.