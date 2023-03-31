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İki ilde yoğun kar! Sabah bu manzaraya uyandılar

Bitlis ve Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

İki ilde yoğun kar! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 1

Bitlis'te sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah iş yerlerine gitmek üzere evlerinden çıkanlar, kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar sürprizi ile karşılaştı.

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İki ilde yoğun kar! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 2

Karla mücadele ekipleri, özellikle ana yoları açık tutmak için çalışma başlattı.

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İki ilde yoğun kar! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 3

Van kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan, Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. 

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İki ilde yoğun kar! Sabah bu manzaraya uyandılar - Resim: 4

Birçok balıkçı teknesi olumsuz hava şartları nedeniyle göle açılmazken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının kısa sürede etkisinin azalacağını söyledi.

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