İki ilde yoğun kar! Sabah bu manzaraya uyandılar
Bitlis ve Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.
Bitlis'te sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah iş yerlerine gitmek üzere evlerinden çıkanlar, kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar sürprizi ile karşılaştı.
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Karla mücadele ekipleri, özellikle ana yoları açık tutmak için çalışma başlattı.
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Van kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan, Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi.
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Birçok balıkçı teknesi olumsuz hava şartları nedeniyle göle açılmazken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının kısa sürede etkisinin azalacağını söyledi.
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