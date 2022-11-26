İki ilimiz sağanak yağışa teslim! Evleri su bastı
Mardin ve Şırnak'ta etkili olan kuvvetli yağış yolları göle çevirdi, ev ve iş yerlerini su bastı.
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası Bahçelievler, Bağlar ve Gölcük mahallelerinde birçok evde su baskınları meydana geldi.
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Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi.
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Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken; ev sahipleri, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.
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Evlerin Bodrum katlarında bırakılan kuru gıda, peynir ve zeytin gibi ürünler de zarar gördü.
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