İki ilimizin sınırı değişti...

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri sınırda uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazanarak, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı köye katmış oldu.