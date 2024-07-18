İki ilimizin sınırı değişti...
Köylülerin açtığı "mera davası" sonuçlandı ve Bitlis ile Muş illerimizin sınırları değişti. Değişiklikle Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki azaldı... İşte ayrıntılar...
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü sakinleri sınırda uyuşmazlık olduğunu iddia ederek açtıkları davayı kazanarak, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü’nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı köye katmış oldu.
Köylülerin açtığı mera davasında sınırları değişen Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki ise azaldı.
Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı.
Alakır Köyü Muhtarlığı tarafından, Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi. Yaklaşık 2 yıl hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla birlikte davayı kazandı.