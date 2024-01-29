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İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı

Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kaynak: DHA
İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı - Resim: 1

​Bursa'nın İnegöl ilçesinde cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda ilerlemekte güçlük çekti. 

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İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı - Resim: 2

Dün TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan İnegöl-Domaniç yolunda, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine de izin verilmiyor. 

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İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı - Resim: 3

Kar yağışının devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'nın İznik ilçesinden de benzer görüntüler, kameralara yansıdı. 

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İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı - Resim: 4

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sınırında yer alan Eriklitepe Tabiat Parkı'nda bazı araçlar, mahsur kaldı. 

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