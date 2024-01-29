İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı
Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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Dün TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan İnegöl-Domaniç yolunda, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine de izin verilmiyor.
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Kar yağışının devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'nın İznik ilçesinden de benzer görüntüler, kameralara yansıdı.
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sınırında yer alan Eriklitepe Tabiat Parkı'nda bazı araçlar, mahsur kaldı.
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