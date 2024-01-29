İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı

​Bursa'nın İnegöl ilçesinde cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda ilerlemekte güçlük çekti.