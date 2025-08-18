  1. Anasayfa
İki katlı evin balkonu çöktü; 2'si bebek çok sayıda kişi yaralandı

Diyarbakır'da 2 katlı bir apartmanda sonradan yapıldığı öğrenilen balkon çöktü. Çökme sırasında balkonda oldukları belirlenen 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkon çöktü.

Metrelerce yüksekten düşen 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri’nde meydana geldi.

İki katlı binanın ek balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 

