İki katlı inşaatta göçük: 5 işçi enkaz altında kaldı, 2 çocuk işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da bir inşaatın beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kalırken ağır yaralanan ve yaşlarının 16 olduğu öğrenilen 2 çocuk işçi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı bir inşaatın beton dökümü sırasında inşaatta çökme meydana geldi.
Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
