İki katlı inşaatta göçük: 5 işçi enkaz altında kaldı, 2 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Çökme sırasında inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, vatandaşlar ve ekipler tarafından göçük altından çıkartıldı. İşçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.