İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar''
Zonguldak'ta av tüfeği ile köy kahvesinde katliam yapan ve polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki bir şüphelinin ifadesinde 2 kişiyi fuhuş çetesi kurduklarını düşünüp öldürdüğünü öne sürerek "Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar" dediği öğrenildi.
Olay önceki akşam 21.50 sıralarında Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde yaşandı. Bir süre önce psikolojik problemler yaşadığı iddiasıyla polislikten malulen emekli edilen 32 yaşındaki O.Ö. isimli eski polis, henüz belirlenemeyen bir nedenle elinde av tüfeği ile köy kahvehanesine geldi. Burada defalarca tüfeği ateşleyen O.Ö.'ın tüfeğinden çıkan saçmalar kahvehane sahibi K.Ö. (59), A.Ö. (37), G.G. (39) ve H.G.'ye (67) isabet etti.
Zanlı Çaycuma Adliyesi'ne gelerek burada bir polis memuruna silahlı saldırıda bulunduğunu söyleyerek teslim oldu. Jandarma ekipleri zanlıyı teslim alarak olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el koydu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan A.Ö. ile K.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Katil zanlısı O.Ö.'ın olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından "Fuhuş çetesi kurmuşlar" paylaşımı yaparak bazı kişiler hakkında suçlamalarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.Ö., Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. O.Ö.'ın ifadesinde öldürdüğü 2 kişinin fuhuş çetesi kurduğunu öne sürdüğü bu yüzden vurduğunu söylediği belirtildi.