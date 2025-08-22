İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu
Mardin'de 2 kız kardeşin evlerinde ölü bulunmalarının ardından akşam saatlerinde bir kaın daha evinde ölü bulundu. İki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’nde oturan L.I. (60) ile ablası M.I. (65) öğleden sonra evlerinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı.
Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan C.A.'ın yakınları eve gitti. C.A.'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde C.A.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
