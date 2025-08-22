İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’nde oturan L.I. (60) ile ablası M.I. (65) öğleden sonra evlerinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerinde benzer bir ölüm vakası daha yaşandı.