İki tıp öğrencisi okullarında temizlik personeli oldu

Çevredekilerin kendileriyle iftihar ettiğini belirten öğrencilerden Mehmet Caner Bahçivancı, "Dicle Üniversitesi 2'nci sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Geçen yıl KPSS sınavına girmiştik. Dicle Üniversitesi Hastanelerinde ana hastane binasında temizlik personeli olarak çalışıyorum. Hem okuyup hem de ailemize destek olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Çevremiz bizimle iftihar ediyor. Üniversite sınavına hazırlanırken aynı zamanda KPSS sınavını beraber yürütüyordum. Üniversite sınavında sayısal alanda yerleşmede 14 bin 709’uncu oldum. Ayrıca KPSS sınavına girdik. Yerleşme puanım 83 olarak açıklandı. Üniversitenin alımı vardı. Arkadaşımla başvurduk ve alındık. 2023 Haziran ayından beridir burada hem çalışıyoruz hem de sabahları derslerimize giriyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Bu işten memnunuz" diye konuştu.