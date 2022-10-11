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İki tünel hizmete açıldı: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek

Çanakkale - İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Tünellerin açılmasıyla 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek.

İki tünel hizmete açıldı: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek - Resim: 1

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. 

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İki tünel hizmete açıldı: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek - Resim: 2

Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle açıldı. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek.

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İki tünel hizmete açıldı: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek - Resim: 3

'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor.  İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

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İki tünel hizmete açıldı: 50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek - Resim: 4

Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak. (DHA)

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