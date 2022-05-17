İki ülke arasında 800 metrelik gizli tünel bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaleti ve Meksika arasında uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan gizli bir tünel bulundu.
ABD'ni Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego bölgesinde uyuşturucu deposu olarak kullanılan bir evi uzun süredir takip eden ABD güvenlik güçleri bölgedeki araçları durdurup yaptığı aramalarda kokain dolu kutular bulmaya başladı.
Soruşturmayı genişleten federal savcılar bölgedeki mülklere baskınlar düzenledi.
BETON ZEMİNDE GİZLİ KAPI
Sanayi bölgesindeki bir depoya baskın düzenleyen yetkililer içeride uyuşturucu bulamadılar ancak yerde beton zemine oyulmuş gizli bir kapı keşfedildi.
İlk başta küçük bir yeraltı deposuna açıldığı düşünülen kapı zehir tacirlerinin akılalmaz düzenini deşifre etti.
KENDİ RAYLI SİSTEMİNE SAHİP
1,2 metre çapındaki kapı yaklaşık altı kat derinliğindeki bir tünele giriş için kullanılıyordu. Ajansların geçtiği fotoğraflarda tünelin kendi raylı sistemine sahip olduğu görülüyor.
GÜÇLENDİRİLMİŞ DUVARLAR, ÖZEL HAVALANDIRMA SİSTEMİ
Meksika'nın Tijuana kenti ve San Diego arasındaki Otay Mesa sınır kapısından yaklaşık 0,8 km uzaklıktaki tünelin uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı düşünülüyor.