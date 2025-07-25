İki ülke arasında çatışmalar yeniden alevlendi: 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Tayland ordusundan yapılan açıklamada, çatışmaların yerel saatle 04.00 sıralarında yeniden alevlendiği, Kamboçya’nın hafif ve ağır silahlarla saldırıyı başlattığı, buna karşılık Tayland ordusunun topçu ateşiyle yanıt verdiği belirtildi.