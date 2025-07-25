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İki ülke arasında çatışmalar yeniden alevlendi: 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Tayland, Kamboçya sınırında başlayan çatışmalar nedeniyle sınır illerinden 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA/İHA
İki ülke arasında çatışmalar yeniden alevlendi: 100 binden fazla kişi tahliye edildi - Resim: 1

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınırda dün başlayan çatışmaların, Ubon Ratchathani ve Surin eyaletlerinde bölgelerinde sürdüğü bildirildi. 

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İki ülke arasında çatışmalar yeniden alevlendi: 100 binden fazla kişi tahliye edildi - Resim: 2

Tayland ordusundan yapılan açıklamada, çatışmaların yerel saatle 04.00 sıralarında yeniden alevlendiği, Kamboçya’nın hafif ve ağır silahlarla saldırıyı başlattığı, buna karşılık Tayland ordusunun topçu ateşiyle yanıt verdiği belirtildi.

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İki ülke arasında çatışmalar yeniden alevlendi: 100 binden fazla kişi tahliye edildi - Resim: 3

Tayland İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 100 binden fazla kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği bildirildi. 

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İki ülke arasında çatışmalar yeniden alevlendi: 100 binden fazla kişi tahliye edildi - Resim: 4

Tayland Sağlık Bakanlığı da çatışmalarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 14’e yükseldiğini duyurdu.

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