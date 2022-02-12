İki ülke savaşın eşiğinde: İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç karşılaştırması

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR ASKERİ GÜCÜ VAR?

Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin. Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon, Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin. Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.