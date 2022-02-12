İki ülke savaşın eşiğinde: İşte Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç karşılaştırması
Savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasında gerilim hat safhada. Bölgede hareketlilik sürerken bu iki ülkenin askeri güçleri merak konusu oldu. Rusya en güçlü ordular listesinde 2. sırada yer alırken Urkayna ise 25. sırada bulunuyor. İşte Rusya-Ukrayna askeri güç karşılaştırması...
Rusya- Ukrayna geriliminde tansiyon giderek yükseliyor. ABD, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini açıklarken, ABD'yi gerilimi tırmandırmakla suçlayan Kremlin ise bu iddiaları reddediyor. Ancak Rusya'nın bu açıklamalarına rağmen sınıra asker yığınak yapması dikkat çekiyor.
Duruma müdahil olan ABD de dün akşam 6. Filo bölgesine savaş gemisi göndereceğini açıkladı. Daha önce Almanya, Polonya ve Romanya dahil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki NATO ve ABD güçlerine 3000 ek asker kaydıracağını açıklayan ABD, Polonya'ya yine 3 bin ilave asker gönderiyor. ABD'nin Almanya, Polonya, Estonya, Litvanya ve Romanya'daki asker sayısı 15 bini geçecek.
RUSYA, EN GÜÇLÜ 2. ORDUYA SAHİP
Savaşın eşiğine gelinen bölgede, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri de en az diğer etmenler kadar merak ediliyor.Global Firepower'ın 2021 raporuna göre Rusya, ordu bakımından dünya sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Ukrayna ise listenin 25. sırasında bulunuyor.
HANGİ ÜLKENİN NE KADAR ASKERİ GÜCÜ VAR?
Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin. Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon, Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin. Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.