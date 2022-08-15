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İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, kalkış sırasında birbirine dolandı. 2 pilot ve 2 yolcunun yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada - Resim: 1

Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan K. (35) ile Uğurcan D. (29), yolcularıyla atlayış yaptı.

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İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada - Resim: 2

Aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı.

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İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, pilotlar K. ve D. ile Çinli Heyuan W. (22) ve Meltem K.'yi (32) çevredeki hastanelere kaldırdı.

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İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada - Resim: 4

 Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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