İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, kalkış sırasında birbirine dolandı. 2 pilot ve 2 yolcunun yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan K. (35) ile Uğurcan D. (29), yolcularıyla atlayış yaptı.
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Aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, pilotlar K. ve D. ile Çinli Heyuan W. (22) ve Meltem K.'yi (32) çevredeki hastanelere kaldırdı.
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Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)
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