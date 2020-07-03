İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Dünya corona virüsün henüz ilk aşamasını kontrol altına alamamışken, bazı ülkeler ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Avustralya.
Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.
Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren Covid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" tanımlandı.
Bu semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.