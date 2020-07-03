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  3. 03 Temmuz 2020 09:41

İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı

Dünya corona virüsün henüz ilk aşamasını kontrol altına alamamışken, bazı ülkeler ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Avustralya.

İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

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İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren Covid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" tanımlandı.

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İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı

Bu semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.

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İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz'a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek.

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