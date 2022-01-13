İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte ÖTV etkisiyle piyasadaki son durum
Döviz kurundaki artış otomobil piyasasını da etkilemişti. Doların düşmesiyle gözler ikinci el piyasasına çevrilirken, otomobil fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Döviz kurlarındaki artış ve dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle otomobil almak hayal olmuştu. Sıfır otomobil fiyatlarında Ağustos ayında ÖTV indirimi yapılması rağmen fiyatlardaki yükseliş nedeniyle yapılan indirim geçerliliğini yitirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TL'yi özendirici yeni düzenlemeler sonrasında döviz kurlarında sert düşüşler yaşanırken rekor zamlara sahne olan otomobil piyasasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar için sevindirici bir karar alındı. Son dakika kararına göre 2022 yılında sıfır araçlar için geçerli olcak matrah limitleri değiştirildi.
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla sektörde büyük sorunlar yaratan yüzde 50 – yüzde 80 arasına, yüzde 60 ve yüzde 70 ara baremler eklendi. ÖTV Matrahı, 120.000 TL’yi aşmayanlar için yüzde 45 120 – 150 bin TL arası için yüzde 50, 150 – 17 bin TL arası için yüzde 60, 175 – 200 bin arası için yüzde 70 diğerleri için ide yüzde 80 oldu. Ayrıca bazı hibrit araçların da ÖTV matrahı artırıldı. Matrah artışı sonrası bazı modellerde yüzde 3 ila yüzde 16 arasında fiyat değişimi olacağı belirtiliyor.
ÖTV SONRASI İKİNCİ EL ARAÇLARDA DA FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?
Yapılan düzenleme sonrasında gözler ikinci el araç fiyatlarına çevrilmiş durumda. 2020'de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2020'ye göre yüzde 19 azalış kaydedildi.