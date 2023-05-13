İkinci el otomobilde ''seçim'' hareketliliği

Talebin olağanüstü seviyede arttığını ifade eden Emre, “Fiyatların seçim sonrası yükseleceği öngörüsü tüketici genelinde hâkim olduğundan şu an panik alım-satımlar üst seviyede. Bir aracı olan farklı bir araç almak için satıyor, olmayan fiyat artışı endişesiyle alıyor. Sıfır araç tarafında çoğu markanın tedariki seçim sonrasına bıraktığı bilgisini alıyoruz. Daha ulaşılabilir olduğu için ikinci el gözde durumda. Şu an ikinci el araç piyasasında alım-satım yapanlar çoğunlukta, ancak otomobile ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde satın alın. Bu talep fiyat artışlarını da tetikleyecek.” açıklamasını yaptı.