İkinci Tosuncuk vakası: 110 bin kişiyi böyle dolandırdılar

"Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta para veriyorlardı"

Şirketin İzmit şubesine komşu olan esnaf Şahabettin K., "Cancri Jewellery, bizi birkaç defa otellere davet etti. Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta ikramiye veriyorlardı. Davetlerde 100 dolar, 100 euro gibi ikramiye veriyorlardı. Meraktan ben de 2-3 defa gittim. 100 milyon yatırılması karşılığında haftalık hesabına belirli bir para yatacağını söylüyorlardı. Bizim halkımız da öyle şeylere meyilli olduğu için kandırıldılar. Müşteri olarak gelenler, bir şeyler alıp çıkıyorlardı ama pek de müşterileri yoktu. Ben yatırım yapmadım, zaten belliydi böyle bir şey olacağı. Şirket iyi bir vurgun yaparak kaçtı. Ramazan Bayramı'ndan itibaren burayı hiç açmadılar. Sadece bir keresinde gece saatlerinde gizlice içeri girdiklerini gördüm. İlk geldikleri zaman gelip bizim dükkanda yiyip içiyorlardı" dedi.