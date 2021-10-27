İkiz kardeşlere canlı yayında korkunç infaz
Brezilya'nın Pacajus kentinde 18 yaşındaki ikiz kardeşler, canlı yayında korkunç bir şekilde infaz edildi.
Uyuşturucu ticaretinin hat safhada olduğu Brezilya'da kan donduran bir cinayet yaşandı.
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İkiz kız kardeşler Amália and Amanda Alves, 17 yaşındaki bir kişi tarafından canlı yayınında yol kenarında diz çöktürüldükten sonra enselerine ateş edilerek öldürüldü.
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Amanda, arkasında 3 yaşında bir kız çocuk geride bırakırken Amalia'nın ise altı aylık bebeği öksüz kaldı.
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İkiz kardeşlerin cansız bedeni saatler sonra bulundu. Polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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